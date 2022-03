Genova – “Gentile Briatore”. Inizia così la risposta che Autostrade per l’Italia ha inviato questa mattina all’ex manager della Formula uno dopo il video al vetriolo pubblicato sui social e diventato in pochi minuti virale.

Il CEO di Autostrade per l’Italia risponde alle accuse di “incapacità” lanciate da Briatore e soprattutto allo sdegno manifestato per la gestione dei cantieri autostradali in Liguria.

“Mi creda – prosegue Tomasi nella lettera – non è facile fare una valutazione sull’andamento dei lavori autostradali stando seduti in automobile, senza sapere cosa realmente accade nei nostri cantieri”.

Alla tirata di orecchie via social Tomasi risponde con l’invito a venire di persona a verificare se davvero, come accusa Briatore, “nei cantieri non lavora nessuno”.

“La attendiamo – scrive Tomasi – per visitarli insieme: siamo aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scelga Lei ora e giorno. Per Lei abbiamo già predisposto caschetto, giubbotto e scarpe antinfortunistiche”.

Tra le righe anche una risposta al peperoncino per Briatore che aveva invitato Tomasi e i vertici di Autostrade per l’Italia a “fare un giro in macchina sulle autostrade” e si era anche offerto di pagare lui la benzina.

“La benzina, replica Tomasi – se vuole, gliela paghiamo noi. Saremo lì ad accoglierla.

Cordiali saluti, Roberto Tomasi”

