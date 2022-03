Correnti umide di provenienza meridionale trasportano nuvole cariche di umidità che dovrebbero portare un provvidenziale cambiamento del tempo. Mercoledì passaggio piovoso per molte zone della nostra regione, ma poi il tempo rimane instabile e ci dovrebbero essere nuove occasioni per ulteriori precipitazioni anche se non di forte intensità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 29 marzo 2022

In mattinata cieli velati uniti al transito da ponente a levante di addensamenti medio-alti; durante il pomeriggio generalmente soleggiato a levante, nubi costiere sempre più compatte tra Genova e Savona. Definitiva intensificazione della nuvolosità dalla sera a partire dall’imperiese.

Venti fin da subito sud-est attivo al largo in propagazione sulla costa centrale con intensità moderata; rinforzi sull’Appennino centrale (Marino); da nord-est sempre moderato a ovest di Capo Mele.

Mare inizialmente poco mosso, tendente a mosso il settore centrale dal pomeriggio.

Temperature in calo, soprattutto nell’interno

Costa: min +6/12°C, max +16/19°C

Interno: min -2/+8°C, max +13/18°C

Mercoledì 30 marzo 2022

Piogge moderate estese un po’ a tutta la regione; al mattino qualche rovescio più intenso ed organizzato sul savonese; quota neve in progressivo abbassamento fino a 1000-1200 m sule Alpi Liguri [Maggiori dettagli nell’aggiornamento di domani].

Venti da nord-est tesi a tratti forti sul ponente ed al largo sul Ligure.

Mare da mosso a molto mosso per onda da sud-est.

Temperature in ulteriore calo.

Tendenza per giovedì 31 marzo 2022

Cielo molto nuvoloso o coperto: precipitazioni più frequenti nelle zone interne del levante, in giornata possibili pause e parziali aperture sul settore costiero.