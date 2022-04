Genova – E’ ripresa solo a tarda serata la normale circolazione ferroviaria sulla linea La Spezia Genova bloccata ieri pomeriggio per un incidente mortale avvenuto nella stazione di Sturla.

Un uomo è stato investito e ucciso dall’intercity 673 Milano-Livorno e subito è stato interrotto il traffico ferroviario in entrambe le direzioni con ripercussioni e disagi per i viaggiatori e per i pendolari.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un gesto volontario ma saranno le riprese video del circuito di sicurezza a chiarire la dinamica dell’incidente.

Gravi le ripercussioni per chi viaggiava e ha subito pesanti ritardi ed enormi disagi.