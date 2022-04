Savona – La Guardia Costiera ha soccorso due marittimi imbarcati sulla nave “Lia Ievoli” che si sono sentiti male mentre la nave era in rada davanti al Porto.

Una motovedetta della Guardia Costiera ha raggiunto velocemente la nave battente bandiera italiana e restando in contatto con la centrale operativa del 118 la Sala operativa della Capitaneria di Porto ha organizzato l’operazione di trasbordo dei marittimi dalla nave per il successivo trasporto presso il porto di Savona.

I due marittimi sono stati trasportati in ospedale e soccorsi dal personale medico.

Accertamenti in corso per verificare cosa abbia causato il doppio malore a bordo della nave.