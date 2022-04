Sei nuove vittime per il coronavirus in Liguria a 5 giorni dalla fine dello “stato di emergenza” e 1.979 nuovi casi di contagio.

Non molla la presa la diffusione del virus nella nostra regione dove ancora si registra un numero elevato di decessi.

L’ultimo bollettino della Regione Liguria ne registra 6 con la morte, a Savona, di una donna di 59 anni.

In calo il numero complessivo delle persone ricoverate ma resta stabile (8) il numero dei pazienti gravi o molto gravi ricoverati nei reparti di Terapia intensiva della Liguria.

Ben 1.979 i nuovi casi di contagio scoperti con 2.841 test molecolari e 11.417 test antigenici rapidi, con un tasso di positività che risale al 13,88%.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 174

SAVONA (Asl 2): 278

GENOVA Asl 3: 1000

 Chiavari e Tigullio Asl 4: 185

LA SPEZIA (Asl 5): 333

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 9

Deceduti per covid

data sesso età luogo

01/04/2022 F 87 ASL2-Ospedale Savona

01/04/2022 F 59 ASL2-Ospedale Savona

02/04/2022 F 89 ASL2-Ospedale Savona

02/04/2022 F 75 ASL2-Ospedale Savona

03/04/2022 M 94 ASL3-Villa Scassi

03/04/2022 M 83 Ospedale San Martino Genova