Genova – Tifoseria del Genoa in lutto per la morte improvvisa di Paolo Castelli, storico volto della Gradinata Nord e della Fossa dei Grifoni.

Castelli, conosciuto anche come “Gulliver” o “Paolone” per il fisico imponente è morto improvvisamente a 53 anni.

Dal momento della diffusione della notizia i social legati alla tifoseria rossoblu sono stati letteralmente sommersi di messaggi di condoglianze e di ricordi.