Genova – Una persona in codice rosso che deve essere trasportata d’urgenza in ospedale e le sirene dell’ambulanza che resta bloccata. Ancora un mezzo di soccorso ostacolato dalle auto parcheggiate in modo irregolare e ancora una volta si è rischiata la tragedia.

Questa volta è accaduto in via Santa Maria Assunta, nel quartiere di Nervi.

La pubblica assistenza è stata chiamata per prestare soccorso ad una persona in gravissime condizioni di salute e con il codice rosso (il più grave) ma l’ambulanza non riusciva a passare a causa delle auto posteggiate in modo irregolare.

La via e per la gran parte privata ma chi posteggia non ha probabilmente tenuto conto del fatto che, in caso di emergenza, la strada deve essere percorribile con un’automedica, con l’ambulanza e persino con un mezzo dei vigili del fuoco. Diversamente si rischia di causare una tragedia come già avvenuto in altro quartiere, con il decesso della persona da soccorrere, e con le conseguenze legali che il fatto può attivare.

Senza contare che, ad essere soccorso, potrebbe essere lo stesso proprietario del veicolo posteggiato in modo anomalo.