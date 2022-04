Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi a Fiorino, alle spalle di Voltri, per una fuga di gas.

Durante i lavori di palificazione, la ditta che stava operando ha forato un un tubo di media pressione della rete di distribuzione del gas.

Sul posto sono interventi i pompieri che hanno subito chiuso la strada al transito sia veicolare sia pedonale.

Intanto, sul posto sono arrivati i tecnici del gestore della rete stessa.

E’ stata predisposta una rete antincendio in pressione a pronto uso in via precauzionale e i Vigili del Fuoco hanno prestato assistenza durante i lavori di scavo e riparazione.