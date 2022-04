Genova – E’ caos sull’autostrada A12 Genova – Livorno dove, nel tratto compreso tra Genova Est e Rapallo, si registrano 8 chilometri di coda per lavori.

Una lunga fila di auto e mezzi pesanti si snoda lungo il tratto autostradale, in direzione levante, dove si procede a singhiozzo.

A “strozzare” la viabilità autostradale sono i cantieri autostradali disposti per il monitoraggio della rete.

Una situazione inaspettata vista la decisione, annunciata appena due giorni fa, di chiudere i cantieri sulla rete autostradale genovese e ligure in concomitanza con le festività pasquali ed Euroflora.

Da ieri, mercoledì 13 aprile, le concessionarie Aspi e Autostrada dei Fiori hanno alleggerito la lavorazione come richiesto da Regione Liguria, rimuovendo i cantieri e aumentando la percorribilità delle carreggiate.

Il piano di alleggerimento era stato definito dall’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone “Indispensabile” visto il periodo.

Secondo il calendario, sulla A10 già da ieri mattina, mercoledì 13 aprile, si viaggia a due corsie per senso di marcia tra Genova e Savona.

I cantieri della A12 avrebbero dovuto essere rimossi nel tratto tra Genova e Sestri Levante ma al momento, il traffico è nel caos.

Aggiornamento ore 11.00 – E’ in fase di rimozione il cantiere all’altezza dell’area di servizio Sant’Ilario, sull’autostrada A12, che da questa mattina sta causando code e rallentamenti in direzione levante.

Gli operai stanno procedendo a riaprire la percorribilità totale della carreggiata in modo da non creare “strozzature” al traffico e rendere più fluida possibile la viabilità.

I disagi nel corso della mattinata sono stati diversi per gli automobilisti e gli autotrasportatori che si sono trovati sul tratto.

In decine hanno scelto di uscire dall’autostrada per per percorrere l’Aurelia provocando code e rallentamenti anche lungo la viabilità ordinaria.