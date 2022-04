Quattro nuovi decessi e 1.785 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A regstrarli l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

Un uomo di 69 anni è deceduto all'ospedale di La Spezia a seguito dell'infezione da covid

Nelle ultime ore, con 2.221 test molecolari e 8.308 test rapidi sono stati scoperti ben 1.785 nuovi casi di contagio.

Questo il dettaglio delle nuove infezioni scoperte, suddivise per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 227

SAVONA (Asl 2): 199

GENOVA Asl 3: 852

Chiavari e Tigullio: Asl 4: 170

LA SPEZIA (Asl 5): 331

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 6



Dati ufficiali diffusi dal bollettino di Regione Liguria del 21 aprile 2022

Flussi 21 aprile 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.408.629 2.221 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.881.166 8.308 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 414.925 1.785 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17.761 359

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.355 LA SPEZIA 2.730 IMPERIA 2.142 GENOVA 9.511 Residenti fuori Regione/Estero 367 altro/in fase di verifica 656 TOTALE 17.761

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 320 15 -11 ASL1 61 5 1 ASL2 38 1 0 San Martino 82 6 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 50 0 -10 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL3 globale 23 0 -5 ASL 3 Villa Scassi 23 0 -3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 -1 ASL3 Colletta 0 0 -1 ASL4 globale 21 2 -2 ASL4 Sestri Levante 16 0 -1 ASL4 Lavagna 5 2 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 42 1 4 ASL5 Sarzana 41 0 6 ASL5 Spezia 1 1 -2

Isolamento domiciliare 16.760 911 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 391.924 1.422 Deceduti* 5.240 4

