Taggia – Cittadinanza onoraria per Lino Banfi. Oggi, alle 11,30, in piazza Chierotti, la cerimonia che conferisce all’attore comico il riconoscimento per i meriti “professionali” ma anche per lo straordinario impegno per le campagne di sensibilizzazione in favore dei bambini e delle persone anziane.

Saranno presenti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il vicepresidente Alessandro Piana, l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, l’assessore al Turismo Gianni Berrino, il sindaco di Taggia Mario Conio.