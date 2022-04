Genova – Rissa tra un gruppo di giovani questa notte davanti alla Stazione Marittima di Genova.

Per cause ancora da accertare, il gruppo di giovani ha dato vita a una violenta rissa dove un giovane di 20 anni è rimasto ferito al torace e ora si trova ricoverato all’ospedale San Martino in gravi condizioni.

La rissa ha richiamato sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno fermato cinque ragazzi coinvolti nella rissa e ne hanno denunciato un altro.

Sono in corso gli accertamenti del caso.