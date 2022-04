Genova – Caos sulle autostrade genovesi nel tardo pomeriggio di oggi dove la viabilità è messa a dura prova da un veicolo in avaria e dai cantieri sulla rete.

Code e rallentamenti in aumento sono segnalati sull’autostrada A7 Milano – Genova, nel tratto compreso tra Bolzaneto e il bivio con la A10, in direzione del capoluogo ligure, per lavori.

Traffico a singhiozzo anche sulla A10 Genova – Ventimiglia, fino a Pegli, per un veicolo in avaria che sta provocando non pochi disagi.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi stradali.