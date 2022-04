Genova – Venerdì 6 maggio 2022, “My Story”, il progetto di AID che dà voce ai ragazzi con DSA, fa tappa a Genova, con una giornata dedicata alla condivisione di esperienze e riflessioni sui Disturbi Specifici dell’apprendimento.

L’appuntamento di Genova è il secondo incontro del tour 2022 di questa iniziativa di testimonianza, che dal 2013 vede i volontari del Gruppo Giovani AID attraversare l’Italia per condividere la propria esperienza sulla dislessia con genitori, docenti e, soprattutto, con i propri coetanei.

L’obiettivo dell’evento, ospitato presso gli spazi messi a disposizione dal Liceo Classico Statale Andrea D’Oria e dall’Istituto Nautico San Giorgio, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, promuovendo in particolare consapevolezza fra i ragazzi in un’ottica di confronto fra pari.

L’evento, interamente gratuito, sarà articolato in due sessioni: una mattutina (dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’Aula Magna del Liceo Classico Statale Andrea D’Oria, Via Armando Diaz 8) riservata agli studenti e ai docenti delle scuole; e una pomeridiana (dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso l’Aula Magna dell’Istituto

Nautico San Giorgio, Edificio Calata Darsena) aperta a genitori, studenti e docenti.

“Siamo lieti di poter ospitare nella nostra provincia la tappa ligure di questo progetto di sensibilizzazione, tornato in presenza dopo la sospensione a causa della pandemia da Covid19 – sottolinea la Presidente della sezione AID di Genova, Raffaella Gualco – e per questa opportunità dobbiamo senz’altro ringraziare il Liceo Andrea D’Oria e l’Istituto Nautico San Giorgio, che ci hanno concesso i loro spazi per le due sessioni previste. Si tratta di un importante segnale di inclusione scolastica e un’opportunità formativa per tutti i docenti, i genitori e le classi coinvolte”.

Per info e iscrizioni:

• genova.aiditalia.org

• Tel. 393 35 63 719

• Email: genova@aiditalia.org