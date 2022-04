Genova – Due operai sono finiti in mare mentre stavano lavorando a bordo di un muletto in un’area dei bacini dei cantieri navali del porto di Genova.

I due operai sono caduti in mare per cause ancora da accertare.

A lanciare l’allarme sono stati i colleghi che hanno visto i due precipitare in mare.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi e i due malcapitati sono stati tratti in salvo grazie anche all’intervento dei mezzi della capitaneria di porto.

Riportati a riva, gli operai sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo.

Le loro condizioni sono buone.

Nelle prossime ore si lavorerà per stabilire cosa abbia causato la caduta in mare dei due mentre è stata avviata un’indagine.