Genova – Ariel, Elsa e Anna di Frozen, insieme a Jasmine, Mulan, Belle e Raya sono arrivate al Gaslini per regalare momenti da favola e tante coroncine ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Gaslini.

Sono le Principesse in corsia che partecipano come volontarie ad eventi e manifestazioni, all’interno dei luoghi dove i bambini sono costretti a restare per seguire cure e trattamenti medici.