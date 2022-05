Genova – Erano usciti in bicicletta per una corsa in mountain bike nel Parco del Peralto ma sono stati “accerchiati” da un branco di cinghiali e si sono spaventati ed hanno chiamato i soccorsi.

Movimentato salvataggio, ieri pomeriggio, sulle alture del Righi, alle spalle della città, per i vigili del fuoco che sono stati chiamati per soccorrere due ragazzi di 12 anni terrorizzati per la presenza di un bel gruppo di ungulati lungo il sentiero che stavano percorrendo.

I due ragazzi non sono stati aggrediti dagli animali ma la loro presenza in gran numero li ha spaventati e hanno preferito chiedere aiuto.

In breve i vigili del fuoco sono saliti al Righi con un mezzo fuoristrada ed hanno raggiunto i ragazzi riuscendo ad allontanare i cinghiali.

Probabilmente anche questo episodio è “figlio” della cattiva abitudine di alcune persone di “foraggiare” i cinghiali, offrendo loro del cibo. Un comportamento vietato dalle normative e che rende gli animali sempre più incapaci di cercare da soli il cibo e sempre più confidenti con gli umani che invece dovrebbero temere.

In questa stagione, inoltre, le femmine sono spesso in compagnia di cuccioli e un movimento brusco o male interpretato può scatenare un attacco in difesa dei cuccioli con conseguenze anche piuttosto gravi.

Gli esperti consigliano sempre di non dare per nessun motivo cibo ai cinghiali e di restare calmi se si incontrano nei boschi.