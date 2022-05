Genova – E’ stata ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita l’anziana che quest’oggi è stata travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

E’ accaduto in corso Sardegna.

La donna, 83 anni, stava attraversando la strada sulle strisce quando è stata travolta da un’auto guidata da un uomo di 55 anni.

Un impatto violento che ha sbalzato la donna e le ha procurato diverse fratture.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno soccorso l’anziana e l’hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove si trova ricoverata.

Sull’accaduto stanno svolgendo gli accertamenti del caso gli agenti della Polizia Locale.