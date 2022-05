Lerici – C’era una terza persona nel cantiere dove ha perso la vita Beniamino De Masi l’operaio schiacciato dal crollo di un solaio mentre lavorava in un rudere da ristrutturare.

A riprendere la presenza della terza persona, scomparsa prima dell’arrivo dei carabinieri, una videocamera di sorveglianza che, però, non avrebbe ripreso la tragedia.

I militari di la Spezia stanno cercando questa persona che si è allontanata dal cantiere subito dopo l’incidente per motivi che dovrà spiegare.

Un secondo operaio è rimasto ferito nel crollo ma è riuscito ad uscire dalle macerie ed ha dato l’allarme cercando di salvare il collega. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

L’autopsia chiarirà le cause del decesso mentre proseguono le indagini per chiarire come sia avvenuta la tragedia e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza nel cantiere.