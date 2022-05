Genova- Per il quinto anno il Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso 1) di Genova ospita nuovamente “Fish e Djs”, una serie di spettacoli di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato direttamente dai pescatori locali. A inaugurare il 2022 di Fish & Djs saranno i dj set di Coconaut e Alex T, in programma venerdì 20 maggio a partire dalle 18.

L’obiettivo di quest’iniziativa: valorizzare con la musica elettronica il territorio attraverso le risorse di cui dispone, ad esempio con il commercio ittico e i produttori locali.

“Venerdì 20 maggio – racconta Alessandro Mazzone, direttore di Electropark – ricominciamo con Fish&Djs, uno dei nostri eventi più amati dai genovesi. Proprio per il gran riscontro ottenuto negli ultimi cinque anni, abbiamo deciso di proporre un calendario più esteso composto da quindici eventi tra maggio e settembre, inaugurato dai dj set di Coconaut e Alex T”. Dopo l’inaugurazione di venerdì 20 maggio (ore 18), Fish & Djs prosegue tutti i venerdì da maggio a fine settembre al Mercato dei Pescatori della Darsena. “A cinque anni dal primo evento – prosegue Mazzone – continuiamo a lavorare nella zona della Darsena in ottica di rigenerazione urbana attraverso la cultura, per creare uno scenario sempre più europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo: una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando delizie di produttori locali e promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per la collettività”.

Gli artisti: Alex T possiede una lunga esperienza nella musica genovese. Dal 2016 è uno dei dj resident di Free Soul, che in dieci anni di attività ha ospitato centinaia di parties e di artisti, tra cui Robotica, Alex Neri e tanti altri. I suoi set seguono un filone house ed elettronico, caratterizzati da bassi profondi e da una grande versatilità finalizzata alla soddisfazione del dance floor. Coconaut, genovese classe 1983 ed è uno dei membri del Paradiso Camatti, pianta le sue radici come batterista in diverse bands con diverse sonorità: krautrock, post-rock e stoner nei primi anni Duemila. Grazie ai Pan Sonic si innamora dell’elettronica, da lì ogni sua composizione strumentale è ricca di atmosfere noiose che invadono tutte le jam sessione.Eclettico e iconoclasta, diventa così un esploratore di sounds da mixare di un mondo vasto e variegato, dalle sonorità cosmico/elettroniche di Capoverde fino al funk sub-sahariano, non mancano influssi afrocubani e sudamericani ed elementi psichedelici europei.

Fish&Djs è un progetto di Forevergreen, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, Cooperativa dei Pescatori della Darsena, Galata Museo del Mare, Worldrise, Comune di Genova e Regione Liguria.

Giovedì 19 maggio viene inaugurata “Piazze Spettacolari”, con musica dal vivo, degustazioni e Visual zapping in programma dalle 18.30 alle 23 in piazza Valorai. L’iniziativa continua sabato 28 maggio, domenica 12 e sabato 18 giugno tra piazza Coccagna, piazza Don Gallo, piazza del Campo, piazza delle Marinelle e piazza dei Truogoli con musica live e dj set, laboratori, illustrazioni, Reading teatrali, tour tra i vicoli e degustazioni di vini e sapori locali liguri. Piazze Spettacolari è stata finanziata con il supporto diretto dei cittadini genovesi promosso per valorizzare luoghi poco vissuti del Centro Storico, insieme ad altre associazioni che operano nel Sestriere Presenti e nel Sestriere Molo.