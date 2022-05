Arma di Taggia (Imperia) – Incidente mortale, questa mattina, sulla strada provinciale 548 tra Taggia e Badalucco, in Valle Argentina.

A perdere la vita un ciclista che si è scontrato con un furgone in circostanze ancora da chiarire.

Nell’impatto, violentissimo, il ciclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra riportando terribili ferite.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e i mezzi delle forze dell’ordine ma per l’uomo, sui 70 anni, non c’era più nulla da fare. E’ morto poco dopo l’intervento dell’ambulanza.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.