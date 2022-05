La Spezia – Hanno visto il biglietto di un passante che aveva trovato le chiavi dimenticate su uno scooter e si sono presentati come proprietari. Due minorenni sono finiti nei guai per una bravata che rischia di costargli molto cara.

I due, approfittando della gentilezza di una persona che aveva trovato le chiavi dimenticate su uno scooter parcheggiato in via Diaz, si sono spacciati per i proprietari riuscendo ad ottenere le chiavi con le quali hanno aperto lo scooter e si sono allontanati.

Il mezzo è stato segnalato nella zona del Porto Mirabello da altri cittadino che hanno subito pensato ad un mezzo rubato e sul posto è arrivata la polizia locale.

Dopo essere risaliti al proprietario, che ha confermato di essere stato derubato, gli agenti hanno visionato le telecamere della zona scoprendo che i “ladri” erano i due minorenni.

Grazie ad una serie di indizi ed alla raccolta di vari elementi, sia nella zona di Via Diaz che in quella del Mirabello, venivano identificati i due autori e ricostruita l’intera vicenda.

E’ stato anche accertato che i ragazzi avevano girato parecchio con lo scooter, andando e tornando anche da Porto Venere.

Entrambi sono stati già formalmente identificati e saranno denunciati al Tribunale dei Minori di Genova per il reato di furto aggravato. Al conducente, accompagnato dal padre in Comando è stata anche contestata la violazione per guida senza patente, notificata al padre data la sua minore età.

Il veicolo a due ruote è già stato riconsegnato al legittimo proprietario.