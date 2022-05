Genova – Ancora vandali in azione sulla passeggiata di Nervi dove ignoti, armati di bomboletta spray nera, hanno lasciato una scritta contro il presidente della Regione Liguria “Toti guerrafondaio”.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso governatore della Liguria tramite la sua pagina Facebook.

Postando la foto che immortala la scritta dei vandali, il governatore ha commentato: “A questi vandali farò sempre la guerra! Ma imbrattando la passeggiata di Nervi, uno dei posti del cuore di tanti genovesi e tra le cartoline più belle di Genova, pensate davvero di offendere me? Noi rispondiamo colpo su colpo: il nostro assessore e candidato presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo si è già attivato per cancellarlo al più presto”.

Sempre via Facebook, Bogliolo ha espresso solidarietà al presidente della Regione sottolineando di aver già sporto denuncia alle forze dell’ordine.

“Solidarietà al Presidente Giovanni Toti – ha scritto Bogliolo – Al di là delle ideologie politiche, non sono mai giustificate le offese. Abbiamo già denunciato l’accaduto e le forze dell’ordine verificheranno le telecamere presenti in loco (che, per fortuna, sono presenti in gran numero).