Genova – Una giornata di speciali animazioni per ragazzi ed eventi sugli squali per celebrare i 30 anni del programma europeo LIFE per la conservazione dell’Ambiente.

L’Acquario di Genova si unisce alle tante realtà europee che celebrano, il 21 maggio, i trent’anni del programma LIFE, lanciato nel 1992 dall’Unione Europea.

LIFE è il principale strumento finanziario dell’Unione europea dedicato alla tutela dell’ambiente, alla conservazione della natura e all’azione per il clima, a sostegno di progetti di varie dimensioni, che si propongono di dimostrare la fattibilità tecnica ed economica di efficaci soluzioni (tecniche, metodi ed approcci) a differenti e complessi problemi ambientali e del clima nonché dirette a garantire la conservazione e la protezione della biodiversità.

In occasione della ricorrenza, l’Acquario di Genova organizza una speciale animazione dedicata agli squali e al progetto di conservazione LIFE Elife, di cui l’Acquario è partner, per sensibilizzare i più giovani sulla necessità di tutelare le specie minacciate di estinzione.

In particolare, un biologo esperto coinvolgerà i bambini con un gioco a quiz, mettendoli alla prova su alcuni aspetti specifici legati alla biologia degli squali. Ad ogni partecipante verrà poi consegnato un opuscolo e il poster del progetto.

Appuntamento sabato 21 maggio, presso l’area Spongebob, tra le ore 11-13 e 14-16.

Tutte le iniziative previste per l’anniversario del programma LIFE sono disponibili sul sito www.lifeis30.eu

L’Acquario di Genova è attualmente partner di due progetti cofinanziati dall’Unione Europea attraverso lo strumento finanziario LIFE.

LIFE Elife è un progetto internazionale che coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro. L’obiettivo principale è contribuire alla conservazione di alcune specie di squalo fortemente minacciate nel Mar Mediterraneo attraverso il coinvolgimento diretto dei pescatori per avviare l’utilizzo di attrezzi di pesca più selettivi, capaci di ridurre le catture accidentali – bycatch – del 30% nelle aree interessate.

Allo stesso tempo, il progetto mira a diminuire del 50% la mortalità di esemplari delle stesse specie, attraverso lo sviluppo di protocolli di gestione che le preservino dall’impatto dell’attività antropica.

Dal punto di vista divulgativo, Elife si pone l’obiettivo di contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza nel largo pubblico e nei giovani rispetto al problema della conservazione degli elasmobranchi. www.LIFE ELIFEproject.eu

Il progetto Life Claw ha l’obiettivo principale di conservare e migliorare le popolazioni attuali del gambero di fiume europeo, della specie Austropotamobius pallipes, in declino nell’area dell’Appennino nordoccidentale di Emilia-Romagna e Liguria, attraverso un programma di conservazione a lungo termine.

Il gambero di fiume europeo è minacciato dall’introduzione di tre specie “aliene” invasive. Le specie invasive sono forti concorrenti per il gambero di fiume e portatrici della “peste dei gamberi”, che è una delle cause della rapida contrazione delle popolazioni di gambero europeo. https://www.lifeclaw.eu/