Genova – E’ stato l’intervento della Capitaneria di Porto di Genova a riportare a riva l’imbarcazione di circa 7 metri che nella tarda mattinata di oggi si è ritrovata in avaria davanti alla diga di Prà.

A bordo del natante due persone, salvate dall’intervento dei soccorritori.

Subito dopo aver ricevuto la segnalazione da uno dei due a bordo, si è messa in moto la macchina dei soccorsi che ha visto intervenire in zona una motovedetta della Capitaneria, insieme a una dei Vigili del Fuoco e all’elicottero.+

In pochi minuti i due sono stati recuperati e portati in salvo mentre l’imbarcazione, che aveva iniziato a imbarcare acqua, è stata messa in sicurezza e trainata in porto dagli ormeggiatori.