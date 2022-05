Sanremo- Sono aperte le iscrizioni alla Run for the Whales, che si terrà il 18 giugno nella città dei fiori. Sono state programmate tre gare: la mezza maratona, 10 Km e Family Run.

Nel mentre, è stato stretto un gemellaggio con la Semi Marathon internazionale di Nizza, in programma questo fine settimana.

Per l’intera durata dell’Expo della gara francese ci sarà una postazione riservata alla Run for the Whales.

Gemellaggio anche con Monaco con la distribuzione, durante le premiazioni della Run for the Whales, di biglietti omaggio per assistere all’incontro internazionale di atletica leggera Herculis.