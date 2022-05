Genova – Nuovi insulti e atti di teppismo contro i manifesti del candidato e sindaco uscente Marco Bucci. Questa volta le frasi ingiuriose sono apparse in corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso, a poche decine di metri dal sottopasso di Brignole.

Ignoti hanno tracciato insulti sui cartelloni per la propaganda elettorale e vandalizzato manifesti.

La campagna elettorale si fa sempre più tesa con l’avvicinarsi del voto, il prossimo 12 giugno.

Atti di teppismo e oltraggi ai candidati colpiscono tutte le formazioni in campo.