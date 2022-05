Rapallo (Genova) – Spiacevole disavventura questa mattina in corso Colombo, a Rapallo, dove uno scooterista si è scontrato con un cinghiale.

L’animale selvatico ha urtato il mezzo facendo, di fatto, finire a terra il malcapitato che ha riportato diverse contusioni.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e assistito, in prima battuta, dagli agenti della Polizia Locale.