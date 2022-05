Genova – E’ stata riaperta al traffico, sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, la galleria Monacchi chiusa alcune settimane fa a causa dei danni provocati da un incendio. Terminati i lavori di ripristino e manutenzione, la galleria è nuovamente percorribile e permette ad Autostrade per l’Italia di rimuovere uno dei cantieri che, in questi giorni, ha provocato enormi disagi sull’autostrada, con code continue sia in direzione nord che in direzione mare tra Masone e Voltri.

Conclusi i lavori, infatti, viene rimosso lo scambio di carreggiata all’origine delle code.