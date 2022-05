Monterosso al Mare (La Spezia) – Stava mangiando una pizza in compagnia di amici quando un boccone gli ha ostruito le vie respiratorie causando un soffocamento. Ha rischiato di morire l’anziano turista tedesco salvato ieri da alcuni volontari della pubblica assistenza di Monterosso. I volontari stavano rientrando in sede quando hanno sentito le urla disperate dei commensali dell’anziano e si sono precipitati. Hanno visto l’uomo che stava soffocando ed era ormai al limite ed hanno subito compreso la gravità della situazione praticando le manovre necessarie a disostruire le vie respiratorie in questi casi.

La manovra di Heimlich ha letteralmente salvato la vita al turista tedesco che ha ripreso a respirare e si è lentamente calmato dopo minuti di terrore.

L’ambulanza lo ha comunque trasferito per controlli in ospedale e le sue condizioni di salute sono buone.

I medici consigliano di imparare ad eseguire correttamente la manovra disostruttiva soprattutto se si hanno bambini piccoli.

Una semplice manovra che può salvare la vita ad una persona e che, curiosamente, non viene insegnata a Scuola.

Si può imparare la manovra frequentando gratuitamente i corsi di primo soccorso che vengono organizzati dalle Pubbliche Assistenze o nei centri abilitati.