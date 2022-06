Nessun nuovo decesso registrato ma ancora 469 nuovi casi di contagi da coronavirus in Liguria. Il virus continua a girare tra la popolazione e il bollettino ufficiale della Regione Liguria registra l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto con dati in lento miglioramento ma ancora lontani dalla normalità tanto attesa.

Con 1.307 test molecolari e 4.046 test rapidi eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti ben 469 nuove infezioni (1 test positivo ogni 11,5)

Ancora in calo i pazienti ricoverati negli ospedali per il coronavirus (139) e di una unità quelli più gravi ricoverati nei reparti di Terapia intensiva (7)

Questo il dettaglio dei nuovi casi scoperti, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 71

SAVONA (Asl 2): 69

GENOVA Asl 3: 214

Chiavari e Tigullio Asl 4: 31

LA SPEZIA (Asl 5): 84

Dati ufficiali diffusi dalla Regione Liguria il 1 giugno 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2469464 1307 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 3097378 4046 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 450180 469 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 8148 -109

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1216 LA SPEZIA 1101 IMPERIA 1003 GENOVA 4353 Residenti fuori Regione/Estero 207 altro/in fase di verifica 268 TOTALE 8148

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 139 7 -16 ASL1 26 0 -3 ASL2 29 1 -3 San Martino 27 5 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 17 1 -4 Ospedale Gaslini 0 0 -2 ASL3 globale 21 0 -2 ASL 3 Villa Scassi 21 0 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 8 0 0 ASL4 Sestri Levante 8 0 1 ASL4 Lavagna 0 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 11 0 -3 ASL5 Sarzana 10 0 -2 ASL5 Spezia 1 0 -1