Calice Ligure (Savona) – Ha perso il controllo della bici da downhill con cui stava correndo lungo un sentiero ed è caduto rovinosamente a terra.

Ennesimo incidente sui sentieri della zona di Calice Ligure, in località San Pantaleo. Un biker tedesco ha riportato un brutto trauma cranico cadendo durante una discesa.

Il biker, 40 anni, nazionalità tedesca, è stato soccorso dal 118 e immobilizzato con una barella spinale nel timore di lesioni gravi alla colonna vertebrale e poi è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Preoccupa l’aumento di episodi simili in cui biker corrono a tutta velocità lungo i sentieri dell’entroterra con il pericolo di brutte cadute che possono coinvolgere anche altre persone.

Da più parti si chiede una regolamentazione più stretta e la creazione di percorsi autorizzati per evitare che gli escursionisti vengano messi in pericolo da biker che sfrecciano senza preoccuparsi di chi potrebbero trovare lungo il percorso.