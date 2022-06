Genova – Funicolare di Sant’Anna ancora fuori servizio a causa di non meglio specificati “problemi tecnici”.

A comunicarlo il servizio Telegram GenovAlert che informa del disservizio a partire dalle 7 circa.

Pendolari e viaggiatori dovranno far uso del servizio di autobus con ritardi e disagi.

Si tratta dell’ennesimo blocco della funicolare per “problemi tecnici”.