Genova – Incidente stradale, questa mattina, in via dei Platani, nel quartiere genovese di Marassi.

Un autobus della linea 37 si è scontrato contro una vettura nelle vicinanze del locale capolinea.

Il grosso automezzo è bloccato e al momento non si riesce a transitare per la strada.

Pesanti i disagi per la linea che risulta bloccata a causa del fermo forzato del Bus

Da tempo i residenti della zona denunciano la pericolosità della strada, specie in presenza proprio dei bus particolarmente ingombranti.

(foto da Sei di Marassi se)