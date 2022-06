Savona – Sono proseguite tutta la notte le ricerche di una persona che risulta dispersa dalla serata di ieri nei boschi della località Naso di Gatto, nel savonese.

Squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino stanno perlustrando da ieri sera i sentieri della zona ma della persona non è stata trovata traccia.

Questa mattina, all’alba, le ricerche sono state rafforzate con l’uso di speciali droni pilotati da remoto, in grado di perlustrare anche le zone più impervie del luogo. Si teme infatti che la persona sia scivolata in un dirupo o che si trovi in difficoltà in una zona molto impervia.

L’allarme è scattato ieri sera quando i familiari della persona non l’hanno vista rientrare e si sono spaventati facendo scattare le ricerche.