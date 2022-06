Genova – Saranno celebrati questa mattina, alle ore 10, presso la chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse, nel quartiere di Albaro, i funerali dell’ex sindaco Giuseppe Pericu, morto lunedì scorso a 84 anni.

Ieri l’ultimo omaggio alla camera ardente allestita con tutti gli onori a Palazzo Tursi, nella sala verde di rappresentanza. Una folla di cittadini e personalità politiche e istituzionali si è messa in fila, nel pomeriggio, per un ultimo saluto al sindaco del G8 del luglio 2001 e di Genova Capitale della Cultura del 2004. Periodi delicati in cui la città è stata protagonista – anche suo malgrado – dell’attenzione internazionale.

Al termine della cerimonia il corteo funebre proseguirà per il cimitero di Staglieno dove la salma verrà tumulata dopo la cremazione.