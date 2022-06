Genova – Si è persa sul monte Gazzo e dopo essersi sentita male per il gran caldo ha chiamato i soccorsi. Una donna di 42 anni è stata individuata e messa in salvo dagli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, sulle alture di Sestri Ponente.

La donna, in stato confusionale probabilmente per la forte insolazione e disidratazione, è stata individuata e soccorsa.

Trasportata in portantina lungo i sentieri in cui si era persa, è stata trasferita in ospedale per accertare le sue condizioni di salute.

Gli esperti ricordano di non mettersi in cammino su sentieri difficoltosi durante le ore più calde della giornata e di portare sempre con sè adeguate scorte di acqua.