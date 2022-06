La Spezia- Il 21 giugno avrà luogo la Festa della Musica nella città di La Spezia.

Nota anche come World Music Day (festa della Musica), si terrà il 21 giugno alle ore 21 presso il Palco della Musica nei Giardini Storici della città.

In questa occasione ci sarà anche il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” dello Spezia e il Museo Lia, che propongono un appuntamento speciale, con inizio alle 16 prolungato fino all’ora di chiusura, prevista come di consueto alle 19. La classe di chitarra gestita dai maestri Stefano Brondi e Lapo Vannucci, suoneranno in alcune sale del Museo, in tre postazioni diverse distribuite lungo il percorso espositivo dedicato ai dipinti, compreso lo spazio espositivo dove attualmente è esposta la Madonna Lia, prestito dalla Pinacoteca del Castello Sforzesco fino al 31 luglio.

Gli esecutori del ricco repertorio, comprendente le musiche di Barrios, Villa-Lobos, Cardoso, Paganini, Bach, tra gli altri anche gli allievi del Conservatorio Davide Cantoni, Sara Buttice, Simone Maiorana, Harry Giannotti, Erica Vincenti, Martina Zangani, Gladiola Koka, Alessandro Bontempi, Dario Maraviglia, Marco Ventura che proporranno il programma musicale scalando l’esecuzione dei brani.

Sarà un occasione per godere delle opere della Collezione, dove i testi figurativi della pinacoteca del Museo saranno messi in dialogo con i brani musicali scelti ed eseguiti, in particolare la mostra dedicata agli allievi milanesi di Leonardo, dall’allestimento soffuso, potrà essere visitata accompagnati dalla performance musicale eseguita per l’occasione, con un repertorio calibrato dell’esposizione.