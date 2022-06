Genova – Tassisti sul sentiero di guerra anche in Liguria per protestare contro le novità del settore introdotte dal Governo con il Ddl Concorrenza.

Da ieri pomeriggio e sino alle 24 di oggi i taxisti incroceranno le braccia limitandosi a garantire solo i servizi essenziali e di emergenza per le fasce deboli.

Le corse prestate saranno coperte da autisti volontari ed il ricavato andrà in beneficenza.

La protesta riguarda tutte le grandi città d’Italia e l’atmosfera è rovente perché i tassisti non intendono cedere e potrebbero decidere di proseguire con lo sciopero.

Una delegazione di operatori partirà lunedì mattina da Genova per unirsi alla protesta nazionale che si terrà a Roma.

I tassisti protestano per il contenuto di alcuni passaggi per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

Tra le disposizioni previste, infatti ci sarebbe: “l’adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti”.

A preoccupare i tassisti anche le parole “la promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati”.