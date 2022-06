Genova – Grave incidente, nella notte, nel quartiere di Albaro, dove un’automobile si è ribaltata finendo poi per schiantarsi contro altre vetture in sosta.

E’ successo poco prima delle 5 in via Rosselli e nell’impatto, molto violento, sono rimasti feriti due giovani.

Il forte rumore ha risvegliato i residenti che hanno subito chiamato il 118 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

I pompieri hanno estratto i due giovani dalle lamiere contorte del veicolo e li hanno affidati alle cure del personale paramedico.

Fortunatamente le ferite non erano gravi e i due sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente e se la persona alla guida avesse bevuto.

Via Rosselli è rimasta chiusa a lungo in entrambe le direzioni ma ora è percorribile.