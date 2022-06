Genova – Presidio di protesta, questa mattina, davanti alla sede dell’Ufficio Scolastico Regionale dei genitori e degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo del Lagaccio per chiedere che non venga portato avanti il progetto di istituire una sola classe prima alla scuola primaria con 23 iscritti e ben 7 studenti con certificazione di disabilità (4 dei quali grave).

Una situazione comune a diverse Scuole genovesi come la Fanciulli di Marassi che rischia di avere una sola classe prima per il prossimo anno e con ben 25 alunni.

Una situazione che non consente agli insegnanti di preparare adeguatamente gli studenti e che lede il diritto all’Istruzione dei bambini.

USB scuola liguria ha chiesto un incontro urgente con i vertici dell’Ufficio Scolastico Regionale per denunciare la situazione e chiedere interventi urgenti per sanare le situazioni “a rischio”.

In particolare, per l’Istituto Comprensivo del Lagaccio si chiede l’istituzione di una seconda prima e la suddivisione degli studenti con aumento del personale.