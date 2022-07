Felipe Caicedo ha perso il ricorso al Collegio Arbitrale e non è più un giocatore del Genoa. A comunicarlo la stessa società rossoblu con una nota stampa che chiarisce il rapporto con il giocatore ecuadoriano che aveva presentato ricorso contro la risoluzione del contratto dopo aver lasciato passare il termine per esercitare l’opzione di rinnovo per altre due stagioni.

Caicedo ha concluso il contratto annuale e nè la società rossoblu né lui hanno fatto ricorso alla clausola, prevista nel contratto, di poter prolungare il rapporto per altre due stagioni.

Scaduto il termine il giocatore ha presentato ricorso sostenendo di non aver avuto modo di esercitare l’opzione e chiedendo un cospicuo indennizzo dal Genoa.

L’avvocato Mattia Grassani del Foro di Bologna -che difendeva le ragioni della società rossiblu – ha invece dimostrato come il calciatore non avesse correttamente esercitato il diritto di opzione e di conseguenza che il contratto non si fosse rinnovato per il biennio 2022/2024.

Il Collegio Arbitrale ha così respinto le domande presentate da Felipe Caicedo dando piena legittimità all’operato del Genoa