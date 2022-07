Roma – Una storia d’amore data per finita decine di volte, salvo poi essere smentiti. Questa volta, però, tra Francesco Totti e Ilary Blasi è davvero finita e, a confermarlo, è stata proprio la presentatrice con un comunicato stampa.

Poco dopo è arrivato anche quello del “pupone” che ha confermato i rumors che da mesi li davano in crisi profonda, pare, secondo i gossip, per una nuova fiamma di lui per una giovane donna classe 1988.

Quale che sia la motivazione, di certo la separazione tra Ilary e Totti, dopo 20 anni di matrimonio, è destinata a far parlare a lungo le riviste di gossip che da mesi azzardavano qualche malumore tra i due, sempre smentiti rigorosamente.

Il primo a sostenere con forza che l’amore fosse finito è stato il sito Dagospia che nelle ultime ore raccoglie il frutto delle anticipazioni rivendicando il primato del pettegolezzo.

A leggere i comunicati dei due protagonisti involontari sembra che sia stata la volontà di proteggere i tre figli a spingere i due a negare ai fan una verità che purtroppo sembra fosse evidente da tempo.

Ilary Blasi ha rotto per prima il silenzio scrivendo:

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.

Poco dopo è arrivata la risposta dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti:

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”. “Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi – continua Totti – è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

A rincarare la dose torna di nuovo il sito Dagospia che indica in una bellissima e molto somigliante a Ilary – giovane donna, l’origine della fine del rapporto tra Totti e Ilary.

Si tratterebbe di Noemi Bocchi, classe 1988, che nei giorni scorsi era stata fotografata con grande scalpore, seduta poco distante da Totti, proprio allo stadio.

Se i pettegolezzi verranno confermati lo sapremo nei prossimi giorni visto che, nonostante gli appelli dei due protagonisti del gossip alla riservatezza, è assai probabile che i paparazzi stiano già dando la caccia alle prossime foto per settimanali e siti specializzati nel Gossip.