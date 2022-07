Liguria – Al via oggi le prenotazioni della quarta dose di vaccino anti coronavirus per le persone over 60. A partire da questa mattina sarà possibile prenotare il quarto richiamo per il farmaco che ha ridotto drasticamente il numero dei decessi e dei ricoveri con sintomatologia grave.

Sarà possibile utilizzare il sito prenotovaccino.regione.liguria.it, il Cup e le farmacie.

Dal pomeriggio sarà utilizzabile anche il nuovo portale unico per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie in Liguria.

Si chiamerà “Prenoto Salute” e verrà presentato questa mattina, in Regione Liguria con la nuova piattaforma realizzata da Liguria Digitale.

Il nuovo servizio consentirà di prenotare on line le prestazioni sanitarie.