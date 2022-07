Savona – Aveva creato un nascondiglio nel muro di casa per nascondere la droga e il denaro “guadagnato” vendendo morte. Uno spacciatore è stato scoperto dalla polizia con oltre 700 grammi di cocaina e più di 80mila euro in contanti. A far scoprire il nascondiglio il fiuto dei cani poliziotto che hanno subito iniziato a segnalare un punto del muro dell’appartamento dell’uomo.

Gli agenti hanno scoperto un ingegnoso sistema di apertura che nascondeva un vano realizzato dallo spacciatore e nel quale erano sistemate buste di coca sotto-vuoto, nella speranza di ingannare il fiuto dei cani e mazzette di banconote di piccolo e grosso taglio per circa 83mila euro

L’uomo è stato subito arrestato.