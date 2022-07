Pieve di Teco – Ha dato fuoco al casolare di campagna minacciando di togliersi la vita. Momenti di paura, ieri sera, in frazione Calderara, nel Comune di Pieve di Teco, nell’entroterra di Imperia per un uomo di 73 anni che ha perso il controllo ed ha appiccato un incendio in una costruzione nel bosco.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri e l’incendio è stato domato mentre i militari calmavano l’anziano per poi accompagnarlo in caserma.

Per l’uomo è scattata la denuncia per danneggiamento e poi il trasferimento in ospedale per accertamenti.

In corso la ricostruzione degli eventi per comprendere i motivi del gesto.