Pontedassio (Imperia) – Si svolgerà domani, dalle 18, presso il Comune di Pontedassio, l’incontro voluto da Regione, Provincia e Anci con i comuni della Valle Impero e l’Unione dei Comuni Alta Valle Arroscia, insieme col parco Alpi liguri e la Camera di Commercio Riviere di Liguria per lo sviluppo dell’entroterra imperiese.

L’obiettivo è definire il cronoprogramma e la bozza del progetto in risposta all’Avviso pubblico del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie sulle “Green Communities”, un ‘iniziativa nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1).

Un progetto che deve primariamente avere caratteristiche di concretezza per dare risposte strutturali ad un territorio che presenta alcune difficoltà impellenti.

Il progetto ligure avrà come baricentro le Valli Impero e Arroscia, e come oggetto la gestione delle risorse idriche a difesa dell’agricoltura, senza trascurare i temi delle energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile in chiave turistica, in risposta ai cambiamenti climatici.

Le azioni d’intervento possibili necessariamente vanno destinate ad un territorio definito e delimitato e non possono essere sparse su aree troppo vaste, pena la perdita di efficacia.

La partecipazione istituzionale di Regione e Provincia al progetto ne rafforza la valenza strategica, oltre a portare energie finanziare ed operative.

Saranno presenti il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, Anci Liguria, gli otto Comuni della valle Impero (Pontedassio capofila, con Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia e Lucinasco), il presidente dell’Unione Alta Valle Arroscia e del Parco Alpi liguri Alessandro Alessandri e il presidente della CCIA Enrico Lupi.

Entro le ore 23:59 del 16 agosto 2022 dovrà essere presentata mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo affariregionali@pec.governo.it la proposta d’intervento: visti i tempi stringenti, bisogna agire con tempestività, fare presto e bene, ma questo non scoraggia le istituzioni coinvolte nella messa a terra del progetto, già in fase di realizzazione da parte di comuni e professionisti incaricati.