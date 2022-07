Genova – Si è lanciato in mare con gli sci ma ha danneggiato la pista usata dai disabili per andare a fare il bagno. Una goliardata che si è trasformata nell’ennesimo gesto di disinteresse verso i disabili quella andata in scena nei giorni scorsi sulla spiaggia di Boccadasse, davanti agli occhi stupiti e divertiti dei bagnanti.

Un giovane con indosso gli sci da neve e tutta l’attrezzatura per una giornata sulle nevi, è stato “lanciato” da alcuni amici lungo la passerella speciale installata sulla spiaggia di Boccadasse per consentire l’accesso al mare alle persone in carrozzina.

Nella “discesa”, però, la pista è rimasta danneggiata e dovrà essere riparata prima di poter essere nuovamente utilizzabile.

A denunciare l’episodio Matteo Furia – Consigliere Municipio VIII Medio Levante che ha rilanciato sui social la scena, puntando il dito contro il comportamento dei giovani.

L’autore della “bravata” sarebbe già stato individuato e ora dovrà risarcire il Comune di Genova per i danni causati.

Probabilmente saranno chiamati a “contribuire” anche gli amici che hanno organizzato lo scherzo mentre sui social c’è chi chiama in causa anche coloro che hanno assistito alla scena senza intervenire.