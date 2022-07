Lumarzo (Genova) – E’ stata aperta un’indagine sulla tragica morte di Tiziano Rovegno, l’artigiano serramentista morto ieri pomeriggio cadendo da una finestra sulla quale stava montando un nuovo impianto.

L’uomo, 60 anni, è precipitato per una decina di metri e si è schiantato a terra sotto gli occhi del figlio, anche lui al lavoro nel cantiere.

Inutili purtroppo i tempestivi soccorsi, Tiziano Rovegno è deceduto per le gravi ferite riportate nella caduta.

Sul posto, oltre al 118, sono arrivate le forze dell’ordine che hanno subito avviato le prime indagini per ricostruire la tragedia e se siano state rispettate le misure di sicurezza nel cantiere.

Tiziano Rovegno lascia una moglie e due figli.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro che si registra in Liguria