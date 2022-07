Genova – Ancora fiamme sulle alture di Voltri e di Prà e ancora abitazioni vicine al rogo. Ennesimo incendio in corso, nella zona di via Novella e via 2 dicembre, al Cep di Palmaro, e ancora vigili del fuoco impegnati a tenere le fiamme lontame dalle abitazioni.

A più riprese l’incendio si è avvicinato pericolosamente alle case ed in particolare al civico 79 di via 2 dicembre.

Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile regionale.

Da tempo i residenti della zona lamentano la presenza di erba alta incolta e secca attorno alle case e nessun intervento di bonifica.

Già diverse volte sono scoppiati incendi per mozziconi di sigaretta gettati o per gesti deliberati di piromani o, ancora, per maldestri tentativi di “ripulire” terreni.

Eligenova e 12 unità di Vigili del Fuoco, e un secondo elicottero in arrivo da Imperia, stanno intervenendo sull’incendio di interfaccia che si è sviluppato nella notte in via 2 Dicembre a Voltri.

Al momento risultano bruciati alcuni terrazzi dei palazzi interessati dalle fiamme.

Sul posto anche due pattuglie della Polizia Locale che chiudono le intersezioni di via Novella con via de Santis e via Novella con via Martiri del Turchino.